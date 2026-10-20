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20.10.2026 06:31:29
Himachal Futuristic Comm gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Himachal Futuristic Comm hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,37 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,470 INR je Aktie vermeldet.
Himachal Futuristic Comm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,42 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 143,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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