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15.05.2026 06:31:29
HIMACS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HIMACS lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 33,95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 33,51 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,75 Milliarden JPY – ein Plus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HIMACS 4,74 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 101,60 JPY gegenüber 111,59 JPY je Aktie im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat HIMACS mit einem Umsatz von insgesamt 18,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,83 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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