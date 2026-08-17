HIMACS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HIMACS hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 14,33 JPY gegenüber 13,85 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,12 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at