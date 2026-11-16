HIMACS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HIMACS hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 26,03 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HIMACS noch ein Gewinn pro Aktie von 26,85 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,21 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,50 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at