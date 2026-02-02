HIMACS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HIMACS äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,95 JPY gegenüber 30,22 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,52 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,51 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at