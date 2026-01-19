19.01.2026 06:31:29

Himadri Chemicals Industries legte Quartalsergebnis vor

Himadri Chemicals Industries hat am 16.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,84 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Himadri Chemicals Industries ein EPS von 2,88 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,84 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Himadri Chemicals Industries einen Umsatz von 11,41 Milliarden INR eingefahren.

