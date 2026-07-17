Himadri Chemicals Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Himadri Chemicals Industries veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,55 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Himadri Chemicals Industries 3,68 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,32 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 11,18 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at