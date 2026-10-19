Himadri Chemicals Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Himadri Chemicals Industries hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 4,60 INR gegenüber 3,58 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 57,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,91 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 10,71 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at