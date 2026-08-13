Himalaya Shipping gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Himalaya Shipping hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 79,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 53,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at