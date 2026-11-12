Himalaya Shipping präsentierte Quartalsergebnisse

Himalaya Shipping hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Himalaya Shipping 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 65,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at