Himalaya Shipping: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Himalaya Shipping ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Himalaya Shipping die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 NOK. Im Vorjahresviertel waren 0,220 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 424,9 Millionen NOK, während im Vorjahreszeitraum 326,4 Millionen NOK ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,95 NOK beziffert, während im Vorjahr 5,16 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1,37 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,33 Milliarden NOK umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,389 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 130,44 Millionen USD gerechnet.

