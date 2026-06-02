02.06.2026 06:31:29

Himalya International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Himalya International hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Himalya International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,4 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,440 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,620 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,35 Prozent auf 400,80 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 395,40 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at

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