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09.11.2026 06:31:29
Himalya International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Himalya International hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 INR je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 31,86 Prozent auf 75,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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