Himaraya mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Himaraya hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 15,72 JPY. Im letzten Jahr hatte Himaraya einen Gewinn von 11,85 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,24 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 15,95 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at