Himaraya stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Himaraya ließ sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Himaraya die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 71,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Himaraya -14,540 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Himaraya in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -70,180 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Himaraya ein EPS von 0,900 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 61,10 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Himaraya 60,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at