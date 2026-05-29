Himatsingka Seide legte Quartalsergebnis vor

Himatsingka Seide hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 INR, nach 0,950 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,17 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,93 INR. Im Vorjahr waren 6,92 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Himatsingka Seide im vergangenen Geschäftsjahr 25,15 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Himatsingka Seide 26,00 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at