Himatsingka Seide präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Himatsingka Seide hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,40 INR gegenüber 0,870 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Himatsingka Seide in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,21 Milliarden INR im Vergleich zu 6,57 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at