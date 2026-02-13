Himatsingka Seide: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Himatsingka Seide gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,61 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Himatsingka Seide noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 INR in den Büchern gestanden.

Himatsingka Seide hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,11 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at