Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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16.11.2026 19:36:02
Hims & Hers Health Stock Crashes After Earnings: Is Now the Time to Buy?
Hims & Hers Health (NYSE:HIMS) stock is in free fall. The company reported earnings last week, and the results clearly didn't impress the market. The stock is now down to around the levels it was at in April, and since the start of the year, it has declined by more than 40%.
Was the earnings report really that bad for Hims & Hers stock, or is the market overreacting, and could this instead be a great buying opportunity?
Image source: Getty Images.
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