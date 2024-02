Hims Hers Health A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hims Hers Health A präsentierte in der am 27.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Das EPS lag bei 0,010 USD. Im letzten Jahr hatte Hims Hers Health A einen Gewinn von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 246,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 167,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,132 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 871,89 Millionen USD prognostiziert worden war.

