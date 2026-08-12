Hims Hers Health A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hims Hers Health A stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Hims Hers Health A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 130,33 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 48,82 ARS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 625,86 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 061,22 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at