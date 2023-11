Hims Hers Health A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hims Hers Health A äußerte sich am 07.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,040 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 226,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 56,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at