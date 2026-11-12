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12.11.2026 06:31:28
Hims Hers Health A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hims Hers Health A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 52,49 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel waren 19,93 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 335,41 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 795,75 Milliarden ARS in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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