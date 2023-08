Hims Hers Health A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hims Hers Health A hat am 08.08.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2023 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,030 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 207,9 Millionen USD im Vergleich zu 113,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at