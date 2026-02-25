25.02.2026 06:31:29

Hims Hers Health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hims Hers Health hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Hims Hers Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 617,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 481,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,510 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,530 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,35 Milliarden USD – ein Plus von 59,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hims Hers Health 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

