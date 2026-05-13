Hims Hers Health informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hims Hers Health hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 608,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 586,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at