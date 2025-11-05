Hims Hers Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hims Hers Health hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 599,0 Millionen USD gegenüber 401,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at