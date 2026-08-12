Hims Hers Health veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hims Hers Health hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent auf 753,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 544,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at