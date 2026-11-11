Hims Hers Health zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hims Hers Health hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 890,4 Millionen USD im Vergleich zu 599,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at