|
02.02.2026 06:31:29
Himsnab Bulgaria AD stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Himsnab Bulgaria AD hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Himsnab Bulgaria AD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,600 EUR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,8 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 5,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.