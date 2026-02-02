Himsnab Bulgaria AD stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Himsnab Bulgaria AD hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Himsnab Bulgaria AD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,600 EUR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,8 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 5,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

