Himsnab Bulgaria AD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Himsnab Bulgaria AD hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,580 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Himsnab Bulgaria AD im vergangenen Quartal 5,7 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Himsnab Bulgaria AD 7,8 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at