Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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31.03.2026 03:43:35
Hin Leong founder OK Lim hospitalised 3 days before 13½-year jail sentence starts
[SINGAPORE] Hin Leong founder Lim Oon Kuin was hospitalised with breathing difficulties just three days before the 84-year-old’s 13½-year prison sentence was due to...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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