Hind Aluminium Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Hind Aluminium Industries ließ sich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hind Aluminium Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,65 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,63 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 46,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,1 Millionen INR umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,05 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 11,80 INR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 72,10 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 30,72 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at