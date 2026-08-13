Hind Rectifiers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hind Rectifiers lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,74 INR, nach 3,72 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,33 Prozent auf 2,58 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at