Hind Rectifiers gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hind Rectifiers lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 7,58 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hind Rectifiers 2,77 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 64,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at