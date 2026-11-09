Hindalco Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hindalco Industries hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,93 INR. Im Vorjahresviertel hatte Hindalco Industries 21,35 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 917,08 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 38,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 660,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at