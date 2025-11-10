Hindalco Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hindalco Industries hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 USD, nach 0,210 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,57 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at