Hindalco Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hindalco Industries stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 31,58 INR. Im letzten Jahr hatte Hindalco Industries einen Gewinn von 18,03 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 848,25 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hindalco Industries einen Umsatz von 642,32 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at