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25.05.2026 06:31:29
Hindalco Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Hindalco Industries stellte am 22.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 11,70 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hindalco Industries 23,80 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 781,33 Milliarden INR gegenüber 648,90 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 60,31 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Hindalco Industries ein EPS von 72,05 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2 749,44 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 379,90 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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