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09.11.2026 06:31:29
Hindalco Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hindalco Industries präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hindalco Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 9,60 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hindalco Industries 7,57 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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