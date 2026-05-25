Hindalco Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hindalco Industries veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hindalco Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,54 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hindalco Industries einen Umsatz von 7,49 Milliarden USD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,680 USD, nach 0,850 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 31,12 Milliarden USD – ein Plus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hindalco Industries 28,15 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at