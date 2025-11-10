Hindalco Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hindalco Industries hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,59 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hindalco Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 660,58 Milliarden INR im Vergleich zu 582,03 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at