Hindoostan Mills: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hindoostan Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,52 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -11,780 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 34,7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 37,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at