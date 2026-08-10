Hindoostan Mills mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hindoostan Mills veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,50 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hindoostan Mills ein EPS von -715,000 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hindoostan Mills mit einem Umsatz von insgesamt 20,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 41,56 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at