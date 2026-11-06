Hindoostan Mills stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hindoostan Mills hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8,860 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Hindoostan Mills mit einem Umsatz von insgesamt 21,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 33,47 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at