Hindoostan Mills veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hindoostan Mills veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 21,27 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,950 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,96 Prozent zurück. Hier wurden 40,7 Millionen INR gegenüber 42,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Hindoostan Mills hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 39,810 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -64,720 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 144,93 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 56,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 330,10 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at