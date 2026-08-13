Hindprakash Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hindprakash Industries hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,75 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hindprakash Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 265,7 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 11,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 301,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at