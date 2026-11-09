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09.11.2026 06:31:29
Hindprakash Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Hindprakash Industries veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 313,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 374,8 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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