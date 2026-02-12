Hinduja Global Solutions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hinduja Global Solutions hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 9,15 INR gegenüber -0,570 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,07 Prozent auf 10,75 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at