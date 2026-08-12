Hinduja Ventures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hinduja Ventures hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at